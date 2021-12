En cuatro años, Cosamaloapan salió del “desastre” financiero: Raúl Hermida Salto

El alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto, lamentó que su administración concluya el próximo 31 de diciembre con dos integrantes menos en el Cabildo, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.En ese sentido, recordó que el regidor tercero, Silviano Clemente Moreno y su suplente, Tereso Enríquez Segundo, perdieron la vida como consecuencia de esta enfermedad, por lo que definió a este virus como uno de los grandes retos que se tuvieron que enfrentar.“Hicimos lo que estuvo en nuestras manos, logramos lo que pudimos lograr. Fueron dos años luchando por las finanzas y los otros dos nos enfrentamos al COVID-19”, añadió.Al hacer un balance de la situación financiera que deja la Alcaldía a su sucesor morenista, Gustavo Sentiés Hernández, afirmó que logró sacarla del “desastre” en que se encontraba al llegar al poder el 1° de enero de 2018.Hermida Salto aseveró que entregará una administración que se condujo con transparencia, sin pasivos pendientes, sin adeudos salariales ni de aguinaldo y completamente saneada.“Hoy puedo decir que a pesar de todas las adversidades, nos vamos con la frente en alto, salimos por la puerta grande porque no debemos salarios, no debemos aguinaldos, no endeudamos la administración, saneamos las arcas municipales y llevaremos a cabo una entrega-recepción con la nueva administración de manera transparente”, comentó.En materia educativa, el munícipe cosamaloapeño saliente resaltó que durante su gestión se construyeron 36 techados escolares en instituciones de la cabecera y de la zona rural y se regularizaron las que carecían de papeles.Por lo que respecta a la atención de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, expuso que desde el 2020 se invirtieron recursos en medicamentos para evitar la muerte de quienes se contagiaban del SARS-CoV-2.En el combate al rezago social, Raúl Hermida enumeró que fueron construidos más de 600 cuartos dormitorios y baños para las personas que vivían en condiciones de hacinamiento; al tiempo que se rehabilitaron caminos rurales y dispensarios médicos.