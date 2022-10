En Cuenta Pública 2021, Alcaldía de Veracruz no solventó pago millonario de nómina

El Informe de Resultados 2021 de la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó en el Ayuntamiento de Veracruz un daño patrimonial por 54 millones, 201 mil pesos, 768 pesos en el rubro de servicios personales, alusivo al último año de gestión del alcalde panista, Fernando Yunes Márquez.El informe señala que se detectó un daño patrimonial por más de 54 millones de pesos en el municipio de Veracruz, por pagar a empleados de confianza una nómina alterna, mediante una empresa privada.Con respecto al manejo de la basura y relleno sanitario, el Ayuntamiento que estaba a cargo de Fernando Yunes Márquez, no le pudo justificar al ORFIS en qué se gastó más de 16 millones de pesos por el manejo de confinamiento de residuos sólidos y el relleno sanitario.En la observación número: FM-193/2021/016, exhibe que el Ayuntamiento de Veracruz, como ente fiscalizable, transfirió recursos a la persona moral LAYNHER ESTEVIA, S.A. de C.V. por concepto de “Plan Privado de Pensiones”.Sin embargo, expone la auditoría, no se tiene la certeza de que hayan sido recibidos “en su totalidad” por los beneficiarios. El ORFIS señala que tampoco queda claro el mecanismo de distribución.A través de la cuenta bancaria número 1101240290 del Banco Mercantil del Norte, S.A., la Tesorería del Ayuntamiento, a cargo de Rosario Ruiz Lagunes, ordenó, de acuerdo con la muestra auditada, nueve transferencias del Banco Mercantil del Norte (BANORTE) a la persona moral LAYHNER STEVIA con un monto total superior a los 54 millones de pesos.Seis transferencias programáticas fueron mayores a 6 millones de pesos; la transferencia 9422 fue realizada el 13 de diciembre del 2021, es decir, 18 días antes de que Fernando Yunes dejara el cargo; este movimiento fue por 13 millones, 281 mil, 837 pesos.Además, se observaron dos transferencias atípicas, echas también en diciembre del 2021: La transferencia 9843 por un millón 108 mil 566 pesos y la 1300 por 203 mil, 506 pesos.En otra observación financiera de daño patrimonial se encuentra la observación número: FM-193/2021/014, en donde el Ayuntamiento de Veracruz realizó erogaciones por concepto de “Servicio de Administración de Plan Privado de Pensiones, Asesoría Jurídica, Contable y Financiera”, otra vez a la persona moral LAYNHER ESTEVIA, S.A. de C.V. por 31 millones, 814 mil, 357 pesos.El ORFIS, señala en su auditoría que tras buscar la documentación soporte se desconoció la finalidad de los gastos efectuados, ya que se detectaron múltiples inconsistencias, en la transferencia de la CUENTA BANCARIA número 0211009045 del Banco Mercantil del Norte (BANORTE).1.- No se tiene certeza de la seguridad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con la operatividad de las actividades que se llevaron a cabo con la persona moral denominada LAYNHER ESTEVIA, S.A. de C.V., ya que en los numerales del objeto social del Acta Constitutiva ésta no se encuentra acreditada para administrar el Plan Privado de Pensiones.2.-No se obtuvo evidencia de la autorización por parte del Cabildo del Plan Privado de Pensiones.3.-Se desconocen el universo y categorías de los trabajadores adheridos al Plan Privado de Pensiones.4.-Se desconocen los beneficios a corto y largo plazo del esquema del dicho plan.También se señala la observación número: FM-193/2021/018, donde el ente fiscalizable efectuó erogaciones por 8 millones, 966 mil, 614 pesos por el servicio de traslado de residuos, sin embargo, ni el Ayuntamiento de Veracruz, ni su Contraloría General, ni la Dirección de Limpia Pública presentaron en la etapa de solventación los instrumentos de control correspondientes.Es decir, las bitácoras y reportes fotográficos que describan las actividades realizadas por concepto de recepción, confinamiento y destino final de residuos sólidos. Tampoco se entregaron los reportes de acciones de Gobierno y de erogación de dichos recursos, los cuales tenían que ir firmados por las autoridades correspondientes, con la finalidad de dar certeza en la aplicación de los recursos erogados.Esa misma observación –la FM-193/2021/018– también observa un presunto daño patrimonial por 7 millones, 657 mil, 275 pesos, por transferencias para operaciones del relleno sanitario que tampoco pudieron ser respaldadas por las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz.En total, el documento señala 6 transferencias bancarias echas en BANORTE por 16 millones, 623 mil, 889 pesos.