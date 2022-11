En diciembre comenzará funciones el transporte municipal "Gallo", en Orizaba

Es un hecho que el primer día de diciembre entrará en funciones el transporte municipal denominado "Gallo", sin embargo, aún no se definen las rutas, lo cierto es que cobrarían 5 pesos o incluso existe la posibilidad de que no se cobre.El alcalde Juan Manuel Diez Francos dijo que tras platicar con Hugo Gutiérrez Maldonado en ese momento secretario Seguridad Pública, le explicó que es un servicio municipal, por lo cual no se requiere autorización para que circulen.Serán 5 unidades de transporte Gallo y dos de transporte Búho (que da servicio de las 11:00 pm a 05:00 am), los que estén otorgando las corridas."Aún no sé cuándo estaremos presentando las rutas a pesar de que el primero entra en funciones", en este sentido indicó Diez, que se cobrarían 5 pesos, sin embargo, existe la posibilidad de que no se pague nada."Estamos haciendo un análisis: miren los búhos funcionan en ciertas horas en adelante, pero en algunos momentos no hay gente, entonces vamos a reforzar los búhos porque a veces van a tope y no cabe la gente".