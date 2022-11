En diciembre comienza a operar la Policial Vial de Orizaba

Lo que aún es Tránsito de Orizaba, a partir del primer día de diciembre cambiará a Policial Vial, esto luego de que el área se municipalizara confirmó el alcalde Juan Manuel Diez Francos, en donde hizo la presentación de la nueva corporación y sus instalaciones."Esto ya venía de atrás, pero ya teníamos comunicación desde hace cuatro meses, platicamos con el que era secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para pedirle su anuencia, aunque es facultad del municipio para municipalizar tránsito, dado que existían cosas que no eran convenientes para la ciudad".Explicó que les dio la autorización Gutiérrez Maldonado, al decir que se tiene una buena Policía en Orizaba y faltaba el complemento con la Policía Vial."Hace tres semanas que estuvo el gobernador Cuitláhuac García le solicité la última autorización para arrancar todo este proceso, que ya venimos trabajando; él estuvo muy de acuerdo".Se comenzará el trabajo con 70 elementos para llegar a 80, este mes de noviembre será la época de la transición porque mucho del parque vehicular o casi todo que tiene tránsito es del municipio y tendrá que ser entregado."La policía vial no va a andar armada, es policía pero vial. Orizaba tiene tres policías la local que anda armada; la turística que trae esposas, tolete, información,pero no anda armada, y la policía vial que estará capacitada y traerá su cámara de solapa pero no traer armas".Y al municipalizarse, con sus propias grúas Orizaba va a ser el arrastre los vehículos al encierro del municipio, Ya Nogales, ni a Córdoba pues en el predio donde se guardarán las patrullas viales y estará la oficina de la policía vial ahí servirá también como corralón porque son terrenos de 33 mil metros cuadrados.