En diciembre, por pirotecnia, aumentan quemaduras entre niños

Durante diciembre incrementan los casos de quemaduras, principalmente en menores de edad, a consecuencia de la manipulación de fuegos pirotécnicos, confirmó Hugo Martiradoni Aguiñaga, coordinador de Seguridad y Prevención de la fundación “Te Queremos Ayudar para Niños Quemados”, en Coatzacoalcos.



En lo que va del 2020, la organización ya ha atendido 12 casos de pequeños que han sufrido quemaduras, aunque algunas han sido por líquidos hirvientes; no se descarta que en estos últimos días del año la cifra aumente por el uso de cohetes.



Es por ello que recomendó a los padres que no permitan que sus hijos compren y manipulen estos artefactos, pues añadió que su uso puede dejarlos sin dedos, manos y hasta privarlos de la vida. "El papá debe participar o no permitir su uso".



Martiradori Aguiñaga expuso que la Fundación sigue trabajando en campañas para que la población en general conozca las medidas de prevención, pues recordó que los artefactos que se ven ahora no son de luces solamente, sino bombas que pueden arrancar extremidades o dejar quemaduras graves. "El uso de la pirotecnia es una tradición pero se debe tener mucho cuidado".



Insistió que el 15 de septiembre, la Navidad y el Año Nuevo son las fechas en las que más se incrementan los casos de quemaduras.



Apenas la semana pasada, un menor de edad fue asistido por haber sufrido quemaduras a consecuencia de usar cohetes.



El experto añadió que las familias que se siguen acercando a la fundación lo hacen para pedir ayuda en la compra de medicamentos que no tiene el Sector Salud, pues dijo que hay apósitos que llegan a costar hasta 15 y 20 mil pesos la caja.