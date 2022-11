En diciembre, urge reforzar vigilancia en autopistas: Transportistas

Empresarios transportistas piden mayor vigilancia en las autopistas ya que han incrementado el número de retenes falsos y los asaltos, lo que podría empeorar en diciembre, afirmó el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) Córdoba-Orizaba, Enrique Rustrian Villanueva.El tramo que considera más peligroso es la autopista Córdoba-Esperanza que es donde solicitan mayor presencia de la Guardia Nacional, además, que se cierren accesos irregulares y haya más retenes pero además que se trabaje de manera coordinada con el estado de Puebla pues se "echan la bolita" y al final no resuelve nada.Rustrian Villanueva agregó que la inseguridad también ha generado la falta de conductores pues no quieren trabajar ante esta misma situación.Antes, explicó, solamente les quitaban las unidades y los dejaban abandonados y ahora les disparan cuando van manejando."Viene una temporada fuerte, de aumento de transporte en las carreteras, turismo, bastante gente que sale a carretera ahorita en estas fiestas decembrinas, yo creo que sí es momento de poner una alerta, dedecir a las autoridades, por favor ayúdenos, apóyenos, no estamos pidiendo otra cosa más que más vigilancia y más seguridad en carreteras", dijo finalmente.