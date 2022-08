En economía internacional México dejó de ser competitivo, lamenta analista empresarial

Después de la Segunda Guerra Mundial, México pasó de ser un país competitivo y productor de energías y alimentos, a ser un país dependiente y exportador de mano de obra barata.A pesar de ello, explica el analista empresarial José Manuel Estrada Trejo, algunos gobiernos se sienten orgullosos de que una parte de su población emigre a otros países, pero lamentablemente no es para atender una alta especialidad sino como mano de obra barata, los también llamados jornaleros."Después de 1945, pasamos de ser el granero de América a ser dependientes agroalimentarios y tecnológicos. México se perdió en el camino, dejamos de invertir en investigación y desarrollo y ahora tenemos una deficiente infraestructura carretera, puertos y aeropuertos insuficientes.Si bien se ha hecho inversión en infraestructura, tampoco es suficiente y aunque México está situado en una área estratégica por su ubicación con el Pacifico y el Golfo de México, esto tampoco le ha sido redituable en cuanto a el posicionamiento de sus mercancías", lamentó.Por otra parte, señaló, tenemos una población joven, pero perdimos el bono demográfico por una deficiencia en los servicios educativos, donde los sindicatos de educación no estuvieron a la altura de las necesidades para que México fuera punta de lanza.Es materia energética, aunque se habla de formas no han sido suficientes. Pareciera que llega un gobierno y borra el avance del anterior, aunque no todo es malo, ni todo es bueno, pero dentro de los gobiernos ha habido cosas buenas que se han anulado y por eso en materia energética estamos rezagados.Estrada Trejo dijo que México no es competitivo porque no hay suficiente energía eléctrica en muchas zonas, ni de la calidad que se requiere, ni a los costos que requiere un pueblo pobre para hacer tener un país productivo."Tenemos mucho territorio donde hay problema de tenencia porque la tierra está abandonada y no está siendo productiva. Su marco regulatorio se encuentra empantanado y se presta a cochupos y corruptelas de funcionarios públicos que exigen sobornos a cambio de agilizar algunos trámites.Y en este sentido algunos trámitesdeben ser simplificados para procurar el apoyo a las empresas de bajo riesgo, con un marco regulatorio flexible y ágil para poder invertir en México", sentenció.En México se están desaprovechando sus recursos y sus procesos se quedaron obsoletos. Traemos décadas de atraso y elevados a la internacionalización, si bien tenemos tratado de libre comercio, no se está aprovechando al 100 por ciento de una forma que impacte en todos los sectores productivos, concluyó.Zona de los archivos adjuntos.