En el abandono, la mitad de hectáreas cafetaleras de Zongolica

De las 7 mil hectáreas para siembra de café que hay en el municipio de Zongolica, la mitad está en el abandono, refirió el alcalde electo Benito Aguas, quien agregó que los dueños de éstas no tienen suficientes recursos económicos para poderlas poner a producir.En Zongolica, comentó, antes se producían aproximadamente entre 7 mil y 7 mil 500 quintales de café pero ahora por falta de mantenimiento son menos, quizás alcanzarían los 4 mil quintales."No se tiene dato exacto, porque muchos bajan a la región de Córdoba a vender, otros lo venden en Zongolica. Las fincas ya están abandonadas. Nos agarra ahorita un buen precio del aromático pero la gente le tuvo que haber invertido hace dos o tres años".Consideró que de las hectáreas para siembra de café, la mitad están abandonadas.En este sentido, comentó que en el tema de la tenencia de la tierra en este municipio el problema es que no son grandes extensiones las que poseen los productores, por lo cual no reciben apoyos como el de “Sembrando Vida”."Por ejemplo, hay mil 100 beneficiarios del programa ‘Sembrando Vida’ de más de 2.5 hectáreas pero quien tiene 2 o 1.5 hectáreas no recibe beneficios del programa porque no pueden estar dentro del programa porque la extensión es pequeña".