En el abandono, vestigios arqueológicos de Tumilco, en Tuxpan

Al igual que en muchas otras regiones, las pirámides circulares de la comunidad de Tumilco, en este Municipio, permanecen aún cubiertas de escombros y arcilla, apunta Gabriel Cruz Reyes, licenciado en Historia.



Añadió que, aunque cuentan con registro ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los vestigios se encuentran en abandono oficial y solamente los pobladores las protegen.



Recordó que en 1996 un grupo de personas protestó y luchó porque particulares estaban demoliendo las bases piramidales en Tabuco, otra de las zonas arqueológicas casi en el olvido, logrando delimitar el área y recuperar casi cuatro hectáreas, que son las únicas que están protegidas, aunque estimó que existen muchas más.



“Aún existen muchos lugares que se encuentran en estado de abandono, donde no se han realizado más que estudios superficiales, y esto es lamentable decirlo. Algunas zonas de éstas han sido liberadas (por no ser) importantes para la identidad, eso es muy triste.



“Es evidente que en la Huasteca Veracruzana, donde radico, encuentro constantemente la existencia de sitios arqueológicos o basamentos piramidales, ahí ocultos entre las malezas y los potreros, sin que nadie de los dedicados a la conservación alguna vez los haya visitado”, compartió.



Gabriel Cruz lamentó que los investigadores y especialistas del INAH hayan mostrado poco interés en la basta riqueza del lugar, en cuanto a la arqueología se refiere.



“No se han aportado los suficientes datos para revelar por ejemplo quiénes habitaron en este lugar en los tiempos antiguos, porque con toda la pena del mundo para ellos, les aseguro que los pobladores de aquí no fueron huastecos solamente”.



Hizo notar que, inclusive, se han encontrado piezas que “revelan hasta seres con seis dedos en sus manos o con cabezas cónicas, es obvio que estos no son seres humanos, y las piezas de piedra o arcilla son representación de lo que existía en esos tiempos”, concluyó.