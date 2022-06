En El Castillo, en Xalapa, “no es cierto que se mate tanta gente”

El agente municipal de la congregación de El Castillo, en Xalapa, Óscar Luna Mendoza, criticó que se señale a su localidad como un foco rojo en materia de seguridad, aunque reconoció que sí hay problemas de vandalismo.Comentó que en algún momento se usaron sus áreas verdes para "tirar" cadáveres pero actualmente es "cien por ciento tranquilo y pacífico".“Sí tenemos problemas de vandalismo, sí, como en todas partes pero no es cierto que ahí se mate tanta gente, ese es un caso grave que lo han manipulado no sé si sea parte de la prensa o de otras partes pero El Castillo es cien por ciento tranquilo, pacífico y los que vivimos ahí sabemos que es gente de fuera que ha venido a alterar el orden", explicó.Luna Mendoza reiteró que las personas que han detenido en su congregación no son habitantes, sino "que lo han agarrado para ir a tirar esos cadáveres”, por lo que señaló que tienen identificadas las zonas donde es necesario incrementar la vigilancia.“Tenemos ya indicios de las zonas donde requieren la ayuda (de seguridad), ya le estamos dando seguimiento, de hecho, en días pasados, tuvimos la captura de un delincuente que llegó en estado inconveniente, llegó drogado y ya lo pusimos en disposición, llegó a apoyarnos Fuerza Civil, ya tenemos contacto con Policía Estatal y Municipal para que nos apoye en estos aspectos de seguridad”, afirmó.Consideró que es necesario que se reactive el módulo de vigilancia en El Castillo, que fue quitado en la administración pasada, de allí que está trabajando con el comisariado ejidal para que vuelva a funcionar a cargo de la Fuerza Civil.“Hay módulos, desgraciadamente en la administración pasada los quitaron pero nosotros vamos a sentarnos a platicar con nuestro comisariado ejidal, hacer la gestión y volver a destinar ese módulo que ya estaba destinado para la Fuerza Civil para que tengamos nosotros el respaldo y la atención inmediata para que sean atendidas oportunamente estas peticiones de la ciudadanía”, indicó.La autoridad auxiliar del Ayuntamiento Capitalino en esa congregación afirmó que las acciones fuera de la ley que se cometen son principalmente por personas que están bajo el influjo de alguna droga.