En el Congreso de Veracruz, “la oposición está muerta”

“La oposición en el Congreso está muerta”, sentenció el exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Morales Guevara, al referir que en la Legislatura de Veracruz todos “callaron” ante el nuevo crédito solicitado por el Gobierno del Estado.



Refirió que dicha aprobación fue “fast track” por 2 mil millones de pesos y el estado de Veracruz la deberá cubrir durante las próximas dos décadas.



El expresidente de la Comisión de Hacienda del Estado del Congreso comentó que ojalá con la misma rapidez se atendieran otros asuntos tanto o más prioritarios para la entidad, como brindar apoyo a la población por las afectaciones de la pandemia.



Por ello, lamentó que el Pleno del Congreso haya aprobado este nuevo endeudamiento sin discusión alguna, ya que no está claro cuál va a ser el destino de esos recursos que los veracruzanos pagarán durante los siguientes 20 años.



“Y aparte de que no queda claro, se hace en un momento poco oportuno, en la víspera de una elección, cuando se tenía que haber utilizado esa herramienta financiera desde un principio, cuando se comenzaban a sufrir los estragos de la primera etapa de la emergencia en el 2020”, dijo.



Morales Guevara fustigó severamente el papel de los partidos opositores en el Congreso del Estado de Veracruz, que no cumplen con su rol de cuestionar, revisar y vigilar al Ejecutivo y al partido oficial.



“La oposición en Veracruz está muda. No vemos alzar la voz a ningún actor político de cúpula de ninguna expresión política, ni a ningún aspirante a un cargo de elección popular. Parecieran estar ajenos al tema. Definitivamente, la oposición en el Congreso está muerta”, dijo.