En el Día de la Tierra, nula protección del gobierno al ambiente en Veracruz Puerto

La ciudad y puerto de Veracruz padece los estragos de la falta de aplicación de políticas públicas ambientales, la cual se ve reflejada en el creciente desabasto de agua que inició con la desaparición de cientos de cuerpos de agua que regulaban la temperatura y suministraban del vital líquido a sus pobladores.Este 22 de abril es El Día de la Tierra, instaurado en 1970 para celebrar al planeta y promover la preservación de los recursos naturales que hay en ella. Sin embargo, ambientalistas del puerto lamentan las nulas actividades de las instancias de Gobierno para tratar y concientizar en el tema.A principios de los años 1800, en las crónicas de Fray Servando Teresa de Mier, que se encuentran en el archivo histórico del municipio, se decía que se desencantaba por la ciudad de Veracruz debido a que estaba rodeada por más de 200 “pantanos“, lo que lo hacía inhóspito para seguir desarrollándose.Los “pantanos” a los que se refería el Fray no eran más que cuerpos de agua y lagunas de las cuales de esas actualmente sólo quedan 32, que se ven acechadas por los daños antropográficos y las altas temperaturas causadas por el cambio climático.El consultor y ambientalista José González Martínez lamentó que por la ignorancia de la política que aún prevalece, la mayoría de los pantanos de los que hablaba Fray Servando Teresa de Mier ya fueron tapados para construir colonias como Chivería, Los Volcanes, El Floresta, Dos Caminos, La Pochota y otras más edificadas en humedales; “Las volvieron pistas de concreto, sin tomar en cuenta la política ambiental”.El ambientalista recordó que ante el desinterés de los gobiernos fue gracias a la doctora Clorinda Sarabia que de manera particular en 2004 inscribió 18 lagunas como sitios “Ramsar 1450”, que se trata de un convenio internacional de protección de humedales.José González, quien se desempeñó como Regidor de Medio Ambiente y Ecología en el municipio, dijo que durante su periodo, trabajó para que en 2016, se declaran Áreas Naturales Protegidas 32 cuerpos de agua de nuestra ciudad, las que persisten actualmente.Estos mecanismos y nombramientos, en teoría sirven salvaguardar y proteger estos ecosistemas que proporcionan bienes y servicios ambientales a la ciudad de Veracruz; sin embargo, el consultor lamentó que la política en general no tiene el menor recato en ignorar estas declaratorias, por lo que cada vez merman y tienden a desaparecer.Por otra parte, el desabasto de agua en la ciudad cada vez es más notorio, por cuestiones del cambio climático y el mal desempeño de las empresas encargadas de su funcionamiento, pues ha provocado que el vital líquido tenga que ser racionado, recrudeciéndose en temperadas de estiaje como la actual.“También el saneamiento de la bahía avanza más lento que una tortuga reumática, esto debido a que la gran mayoría de las plantas de tratamiento, sino es que todas, no funcionan. Vierten grandes cantidad de aguas negras y residuales al mar; la mayoría de los gobiernos locales crearon organismos sin utilidad ambiental; hacen de todo menos lo que debía de ser, un organismo que cuide y trate el vital líquido”, explicó González Martínez.Tan sólo el día de hoy, que coincide la conmemoración del Día de la Tierra con la fundación Veracruz, asentada un 22 de abril de 1519; no se observaron acciones por parte de las autoridades estales y municipales recordando la importancia de las riquezas naturales.