Buenos días:



Desde las 2 de la mañana en el Fraccionamiento Palma real, Veracruz no tenemos Luz.



Los vecinos hemos intentado llamado a la CFE sin tener respuesta. Intentamos usar la App pero no funciona, porque no carga y tampoco enlaza con el servicio de la App.



Intentamos llamar al 071 y al 800 8882388 sin tener respuesta. Una hora más tarde los vecinos comenzamos a salir a la calle comentando que era imposible dormir con el calor que se sentía. Varios intentaron llamar pero el resultado fue igual.



Alrededor de la 4 de la mañana se encendieron las luminarias como por 10 segundos y se volvió a ir la energía.



Somos del fraccionamiento Palma real. Y toda la sección 1 y 2 del fraccionamiento estamos sin luz.