En el Gobierno también se debe romper “pacto patriarcal”, afirma Colectivo “50+1”

Integrantes del Colectivo Feminista "50 + 1", llegaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para alzar la voz y señalar que aún falta mucho trabajo por hacer en beneficio de las mujeres en el ámbito político.



Maribel Ramírez Topete, presidenta del colectivo, comentó que esta organización está conformada por mujeres profesionistas, empresarias, políticas, académicas y mujeres de la sociedad civil, y en este caso, buscan la igualdad sustantiva en la toma de poderes.



"Necesitamos más mujeres que estén al frente en la toma de decisiones de poderes, para que puedan hacer valer nuestra visión de género, y por supuesto llevar a cabo la agenda de las mujeres".



Acompañada de féminas representantes de varias instituciones políticas, señaló que visibilizar, trabajar y manifestar el problema de la violencia hacia las mujeres, no es algo partidista, es una exigencia personal y general.



"Hay muchas resistencias que nos hacen pensar que ya con la paridad es más que suficiente, pero no, tenemos que llevar al espacio público lo personal, aquello que a las mujeres nos importa. Aún existe ese pacto patriarcal".



Indicó que aún es necesario romper ese pacto patriarcal para tener la información correcta de la trayectoria de los que aspiran a un puesto en el próximo proceso electoral, pues aún hay hombres que son señalados por ejercer algún tipo de violencia en contra de las mujeres, como es el caso de Félix Salgado Macedonio.



"Las mujeres debemos estar libres de esa visión patriarcal. El movimiento feminista lo que no quiere es darle poder a la violencia. Vamos a sumarnos a la marcha del día de mañana porque la voz de las mujeres tiene una causa común", concluyó.