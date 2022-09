En el INAH, dinero no alcanza para conservación ni investigaciones, reclaman

Así como ocurrió en varias sedes en el país, este jueves por la mañana empleados sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se apoderaron de las oficinas regionales ubicadas en el centro de Veracruz, en exigencia a una solución a las demandas recurrentes respecto a sus derechos laborales, un mayor presupuesto para ejercer de manera digna.Los trabajadores demandaron a la Cámara de Diputados que los consideren para asignarles mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, ya que aseguran que les alcanza el dinero para investigaciones, proyectos de conservación, para los museos y zonas arqueológicas que lo demandan.El secretario de organización del comité electo, David Morales Gómez, expresó que los recursos del INAH sufrieron recortes en los dos años recientes, lo cual afectó duramente la operatividad del instituto federal."Es una movilización a nivel nacional. El día de ayer (miércoles) se entregó un pliego petitorio en la Cámara de Diputados y el día de hoy se cerraron todas las oficinas a nivel nacional y todos los Centros-INAH en todos los estados. Básicamente exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se nos entreguen recursos. Ya llevamos dos años sin presupuesto, el INAH no tiene un presupuesto para trabajar", explicó.Morales Gómez habló de la magnitud del problema, tanto así que se carece de dinero hasta para comprar o reparar podadoras para hacer faena en las zonas arqueológicas, las cuales demandan un mantenimiento constante para el disfrute de los visitantes.El dirigente sindical aclaró que la toma de las oficinas será hasta el día de mañana viernes, pero amenazó que si no hay acuerdos con las autoridades federales, procederán a cerrar los museos y las zonas arqueológicas más representativos del país.Por último, el representante del gremio sindical del INAH no descartó el cierre de la Fortaleza de San Juan de Ulúa y las zonas arqueológicas de Cempoala y El Tajín