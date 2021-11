En el limbo Ley de Integración a Personas con Discapacidad

La legislatura saliente dejó pendiente la elaboración del Reglamento para la Ley 822 de Integración de las Personas con Discapacidad en el estado, con lo que esta última sigue siendo obsoleta, lamentó Gabriel Cruz Reyes, presidente de Unidos por la Discapacidad sin Barreras AC (UDBAC).En entrevista, mencionó que a pesar de que se ha solicitado por escrito que los legisladores concluyeran este tema, ha quedado como asignatura pendiente.“La Ley 822 no se aplica porque no cuenta con el reglamento correspondiente, con lo que no se puede garantizar por completo la protección de los derechos de las personas en esta situación”, señalóEn este marco, el representante de la UDBAC informó que se preparan para la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por la ONU desde hace 29 años cada 3 de diciembre, pero en el caso de Tuxpan las actividades serán el día 4.“El objetivo es promover los Derechos y el Bienestar de las Personas con Discapacidad en todos sus ámbitos en la sociedad, así como desarrollar y concientizar la situación en los diversos aspectos de la vida política, social, económica y cultural”, precisó.La conmemoración será el 4 de diciembre a partir de las 12:00 horas, con una marcha y rodada del monumento a los Niños Héroes hacia la Unidad Deportiva, donde se inaugurará el Pabellón Cultural y Gastronómico de los artesanos con discapacidad, así como la entrega de reconocimientos a los atletas destacados con discapacidad del Club Caimanes y exhibición de para natación por atletas Paralímpicos.