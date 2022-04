En el municipio de Comapa, dos “rancherías” bajan a categoría de “caseríos”

Por no contar con una población superior a los 500 habitantes, dos centros de población del Municipio de Comapa bajaron de la categoría de rancherías a caseríos.El Cabildo solicitó autorización al Congreso del Estado para modificar la categoría y denominación de ambos centros de población, en virtud por no reunir los requisitos legales establecidos por la Ley, al no contar con infraestructura urbana básica, transporte colectivo, redes de alcantarillado e iluminación y edificios públicos.Por lo que, a partir de este sábado, las rancherías de “San Cristóbal” y “El Limón” bajan a la categoría de Caserío, lo que implica que no tendrán Subagente Municipal.De acuerdo con el Censo de Población realizado en el año 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “El Limón” cuenta con 361 habitantes y “San Cristóbal” con 273.Por ende, al tener una población de menos de 500 habitantes, no cumplen con los requisitos de ley para que tengan la categoría de Rancherías, por lo que ahora serán Caseríos.La Ley Orgánica del Municipio Libre señala que la categoría de Ranchería se otorga cuando el centro de población tiene más de 500 y menos de 2 mil habitantes, así como edificios para escuela rural.Y la categoría de Caserío, cuando el centro de población tiene menos de 500 habitantes.