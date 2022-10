En el teatro independiente hace falta involucrar más a la IP, señala actriz

La actriz Iris Ladrón de Guevara, señaló que pese a existir el apoyo de la gente en proyectos e iniciativas de actores independientes, dijo que falta el impulso de los empresarios, “todavía falta impulsar y que la iniciativa privada se involucre más en este tipo de proyectos, muchas veces siento que no confían o desconocen el ámbito y no están tan inmiscuidos en estos asuntos culturales”.Pese a esto, señaló que sí hay apoyos estatales y que incluso se han visto beneficiados por apoyos federales, sin embargo reiteró que falta involucrar más a la iniciativa privada.La actriz Iris Ladrón de Guevara, acompañada del actor Felipe Colorado y la directora Diana Anaid Vásquez, invitó a la población a la obra de teatro “Si no te hubiese conocido”, que está siendo traída por primera vez a México, una producción de Marítimo Producciones y con texto del dramaturgo español Sergi Belbel.Sobre la asistencia del público en la actualidad tras el confinamiento por COVID, la actriz aseguró que la respuesta ha sido favorable, “después de la pandemia y de tanto encierro hubo un repunte en las actividades culturales, todos los foros abrieron y hay mucho teatro, hay mucha danza y hemos visto que hay una respuesta favorable del público y si está asistiendo a los eventos culturales”.Sobre la afluencia del público dijo desconocer si los foros están siempre llenos, pero aseguró que hay cartelera cada mes.“Esta obra de teatro independiente trata sobre el amor y las decisiones que tomamos en nuestra vida y las posibilidades de haberlas tomado de manera diferente”, añadió.La puesta en escena tendrá lugar en el teatro La Caja del 6 al 9 de octubre, con un costo por entrada de 100 pesos general y 80 pesos con descuentos de estudiantes e INAPAM.Los boletos se podrán adquirir en Boletopolis y la página de Marítimo Producciones, redes sociales; también el día del evento.