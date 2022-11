En el Teatro “J.J. Herrera” presentarán comedia sobre la depresión

La joven actriz Andrea Maliachi protagoniza este fin de semana “The real life of Samantha Pérez y Pérez”, producción de teatro-cabaret dirigida por César Enríquez, que se presenta en el Teatro “J.J. Herrera”, en una breve temporada, del 11 al 13 de noviembre.En esta ocasión César Enríquez presenta una comedia que aborda el tema de la depresión, a manera de reality show, con la intención de que muchas personas tengan un acercamiento abierto y amable a lo que la salud mental compete.Conoceremos la vida de Samantha; una joven repostera, que durante toda su vida ha buscado la aprobación y admiración de quienes la rodean. Sin embargo, todos sus esfuerzos por demostrar ser una persona exitosa la han dejado tan agotada que un día ya no puede levantarse de la cama. Es así que comienza un viaje de introspección, que la llevará a aceptar el fracaso como una opción saludable y liberadora, que le dará la oportunidad de volver a empezar, sin mayor expectativa que la de estar en paz con ella misma.El personaje de Samantha es interpretado por Andrea Maliachi, actriz que en el 2019 fue acreedora al Premio Estatal de la Juventud en Expresiones Artísticas y Artes Populares, actualmente es beneficiaria del programa de Creadores Escénicos 2021- 2022 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.César Enríquez, director de este proyecto, recientemente recibió el Premio a mejor Actor de Soporte en Musical por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro ACPT, por la obra “Siete Veces Adiós”. Los últimos trabajos de César Enríquez abordan el cabaret en México con obras como “La prietty Guoman”.“The real life of Samantha Pérez y Pérez”, es dramaturgia compartida de Andrea Maliachi con Aristóteles Bonfil, quienes hacen extensiva la invitación al público para compartir esta experiencia a partir del viernes 11 y sábado 12 de noviembre a las 19:00 horas y domingo 13 de noviembre a las 18:00 horas, en el Teatro J. J. Herrera, ubicado en Miguel Palacios 12, en la colonia Centro.Para mayor información y adquisición de boletos, puede consultar las redes sociales de la compañía de teatro Regordet Cabaret.