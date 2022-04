En elección extraordinaria de Amatitlán, el PRI sólo logró un voto; el de la candidata

En las elecciones extraordinarias del pasado domingo 27 de marzo en los municipios de Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía, no todos los partidos y candidatos lograron el respaldo de la ciudadanía, pues hubo algunos contendientes que incluso no recibieron el apoyo ni de su propia familia.Tal es el caso de la abanderada del PRI a la Alcaldía de Amatitlán, Aida Zárate Carlo, quien sólo logró un voto: presumiblemente el de ella (0.02 por ciento del total); seguida por la del PVEM, Rosa Ramírez Guerrero, con seis sufragios (0.13) y Verónica Condado Hernández, de Redes Sociales Progresistas, con siete sufragios (0.16).En esta demarcación, el triunfo se lo llevó Esmeralda Clara Rodríguez del PT en coalición con Morena, con mil 605 votos (36.50 por ciento), ganándole a José Miguel Montalvo Medina del Unidad Ciudadana, que consiguió mil 221 votos (27.91 por ciento) de los 4 mil 367 emitidos en dichas votaciones.Esto, mientras que, en Tlacotepec de Mejía, donde Carlos García Moreno, de ¡Podemos!, logró mil 316 votos (47.49 por ciento) de los 2 mil 771; para la mayoría de los institutos políticos fue evidente la falta de respaldo ciudadano.Y es que Unidad Ciudadana con Nancy López Espejo como candidata sólo logró dos votos (0.07 por ciento); seguida por Ana Laura Murillo Nájera, de Redes Sociales Progresistas; Paula Monraga Bolaños, del PAN y Enriqueta Rincón Pérez, del PRI, quienes lograron tres votos cada una (0.10 por ciento).Marino Colorado Sedas, de Todos por Veracruz, sólo tuvo cuatro votos (0.14 por ciento); María Antonia Morales Yobal del PVEM con doce (0.43 por ciento) y María Magdalena Flores Ruiz de MORENA-PT con 140 votos (5.05 por ciento).En Chiconamel, el bajo respaldo lo tuvieron los abanderados del PVEM, Rosa Hernández Vicente, con nueve (0.23 por ciento) y de Movimiento Ciudadano, Edith Joseline Austria Acosta, con 25 (0.66) y Rafael Blas Villegas de Todos por Veracruz, con 85 (2.25 por ciento).Estas cantidades están muy por debajo de los mil 601 sufragios alcanzados por Alejandro Sánchez Franco, del PRD, quien conquistó dicha presidencia municipal, dejando en segundo lugar a Jocelyne Franco Morales de MORENA-PT, con mil un votos (26.53 por ciento), de los 3 mil 773 que se emitieron el pasado domingo.En Jesús Carranza, el rechazo electoral lo tuvieron los contendientes por Unidad Ciudadana, Nicolasa Cortez Alamilla, con cinco votos (0.04 por ciento); por el Cardenista, Anabel Caamaño López, con once votos (0.10 por ciento); por el PRD, Reyna Ivette Padilla Domínguez, con 61 votos (0.56 por ciento) y por el PRI, María Guadalupe De los Santos Zavala; con 70 votos (0.64 por ciento).Este municipio fue conquistado por segunda ocasión por Pasiano Rueda Canseco, del PT, quien pese a estar preso en el penal de Tuxpan desde el 30 de octubre de 2021 y sin hacer campaña fue respaldado por 5 mil 129 habitantes (47.24 por ciento), mientras que el de MORENA, Luis Alfredo Pacheco Peralta, obtuvo 4 mil 549 votos (41.90 por ciento) de los 10 mil 857 emitidos en total.