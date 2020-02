En Emiliano Zapata, venden casas construidas en terrenos en litigio

Integrantes del “Grupo de defraudados” por Inmobiliario Itaka, Grupo Constructor Itaka y Loma Bonita Homes, señalaron que 350 personas esperan justicia y la reparación por unos 55 millones de pesos por el pago de terrenos que nunca les entregaron empresas ligadas a Juan José Fong Barranco y Bernardo Martínez, ambos prófugos de la justicia.



Incluso, a pesar de las denuncias y a que lo terrenos se encuentran en litigio, alertaron que las empresas tienen a la venta viviendas construidas en los terrenos que les pertenecen.



De manera anónima los afectados señalaron que en 2005 compraron terrenos en Emiliano Zapata con costos entre los 140 y los 200 mil pesos, o incluso mayores, con pagos mensuales que se ofrecieron “sin intereses” como gancho, a pesar de que no ser dueños de los terrenos.



Los afectados liquidaron los contratos establecidos, pero al final no recibieron los lotes y en algunos casos estos ya fueron “revendidos” e incluso ya hay construcciones inmobiliarias en ellos.



“Eran pagos mensuales. Estos terrenos fueron ofertados sin intereses, pagos mensuales a cinco años porque lo querían era robarnos todo, los intereses eran lo de menos”, señala uno de los afectados, a quien su terreno entonces le costó 255 mil pesos.



Tras el fraude, los defraudados presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que no han prosperado, porque lo que consideran que hubo contubernio con autoridades, particularmente con el notario Roberto López Delfín, quien fue secretario particular en el sexenio del Gobierno de Miguel Alemán Velasco y tiene múltiples propiedades en la zona.



“A las denuncias no les hacían caso por algún acuerdo subterráneo, actualmente estamos en pláticas con la Fiscalía y esperemos que no estemos en algo similar (...) Lo denunciamos ante Duarte, le dijimos que en Xalapa no solamente se roban dulces y gansitos, sino también terrenos”.



Dijo que a estas alturas sólo piden que se les regrese el dinero que pagaron, es decir que ya no quieren los lotes, pero hasta ahora no hay respuesta, a pesar de que hay juicios civiles ganados en los que el juez obliga al cumplimiento o recisión de contrato y no se ha dado cumplimento.



“Pedimos que nos regresen lo que legalmente nos corresponde, ni siquiera los terrenos, queremos nuestro dinero. Le sale barato, los terrenos les deben salir ahora como en 800 mil pesos cuando a nosotros nos constaron 180 o 190 mil; si ellos venden un solo terreno nos pagan a tres, pero ni eso quieren, se quieren quedar con todo el pastel”.



Reiteraron que su intención es que otras personas no sigan siendo defraudadas, puesto que hay viviendas a la venta las tierras por las que ellos pagaron y que no les fueron entregadas.



Historia de un fraude



Los terrenos en cuestión, que se ubican en el municipio de Emiliano Zapata, en el kilómetro 7.5 carretera Xalapa-Veracruz, eran en principio propiedad de Rubén Gerardo Salinas Issa, pero fueron entregados a Grupo Inmobiliario Itaka, que tenía como socios a Juan José Fong Barranco, Crystal Ascendio Flores y Bernardo Martínez.



El periodo de fraude se registró entre 2005 y 2008, cuando se dio la firma de contrato Entre Salinas Issa; Fong Barranco y Bernardo Martínez López; estos últimos constituyeron el “Grupo Constructor Itaka”.



Ellos ofrecieron los terrenos bajo el nombre de Grupo Inmobiliario Itaka, sin embargo, una vez hecha la venta fueron adquiridos Loma Bonita Homes, una empresa que ellos mismos fundaron con Victorico Lemini Vázquez.



Con el inicio de las primeras denuncias, Lemini Vázquez vendió sus acciones y a partir de entonces nadie ha respondido, pese a que Fong Barranco y Martínez López tienen el 50 por ciento de las acciones.



Señalaron que en diciembre de 2014 Bernardo Martínez estuvo detenido pero salió de prisión con el pago de 20 mil pesos, dejó garantía de pago de 130 mil pesos de un terreno, porque tenía que regresar a firmar cada ocho días al juzgado; sin embargo, nunca cumplió y actualmente es prófugo de la justicia.



Los afectados incluso piden se investigue al notario público 35 del Puerto de Veracruz, Roberto López Delfín, ante la sospecha de que protegió y avaló las acciones de los defraudadores durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando este fungía como representante de Veracruz ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).



Alertaron que a la fecha las viviendas construidas en los terrenos que compraron siguen a la venta y otras empresas están relacionadas, entre estas Coldwell Banker Bienes Raíces Itaca.



Finalmente añadieron que en algún momento intentaron pagarles su dinero con las viviendas que están a la venta en Loma Bonita, a cambio que ellos liquidaran los inmuebles con valor aproximado en un millón 500 mil peso, o incluso con terrenos en otros municipios o entidades de la República.