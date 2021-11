En escuela privada de Banderilla, ya casi todos regresaron a las aulas

En algunas escuelas privadas un gran porcentaje de alumnos ya regresaron a las clases presenciales.Es el caso de la Escuela AXTLI “Simón Bolívar” en el municipio de Banderilla, la cual reporta un porcentaje del 85 por ciento de estudiantes que ya retornaron a las aulas.Al respecto, el docente en la institución, Marco Aurelio Velázquez Arenas, aseguró que, aunque ya muchos alumnos regresaron, hasta el momento no se ha registrado ningún contagio.“Ya regresaron en un 85 por ciento, ya están en clases presenciales, creo que se debe a la confianza de los padres, por los protocolos en la institución no ha habido ningún contagio, todo va marchando bien y cada semana hay un aumento de alumnos que ya se incorporan”, detalló.Entrevistado, dijo que la escuela estima que todo el plantel educativo regrese para inicios del próximo año, sin embargo, aseguró que se mantendrá la modalidad virtual el resto del ciclo escolar.Abundó que a los más pequeños se les cuida que no se retiren el cubrebocas, mientras los más grandes siguen ellos mismos las medidas sanitarias.Finalmente, refirió que el próximo miércoles acudirán a realizar el corte del árbol para las festividades navideñas y en este sentido, aseguró que se trata de la primera actividad post pandemia.