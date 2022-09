En escuelas, “el alumno va con cabello corto pero el docente lo lleva largo"

Para el jefe de Sector 4 de Escuelas Técnicas de Orizaba, Antonio Figueroa Hernández, todo niño o joven que llegue con cabello teñido, largo, corto a las instituciones educativas, debe ser respetado."Debe de haber un respeto absoluto a la persona que va llegar como deseé hacerlo, porque muchas veces se exige al estudiante determinada característica para entrar a la escuela, pero el maestro no la respeta, es decir, el alumno va con cabello bien recortado, pero el docente va con cabello largo".Luego de que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, señalara que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ya determinó que no puede discriminarse a estudiantes, Figueroa Hernández añadió que se debe de entender que en la vida todo cambia."Y si nos quedamos estáticos, con costumbres y serie de cosas no avanzamos, entonces esto va cambiando".Además acotó que si existe la orden de que deben ser recibidos así los estudiantes, no se puede faltar a la instrucción de los superiores.Con respecto al uniforme neutro, apuntó que no cree que se llegue a dar en las zonas rurales, quizá en algunas de la región urbana sí, pero también sin duda alguna se hará presente la opinión de los padres de familia, quienes tal vez quieran se use la vestimenta utilizada comúnmente para niñas y para niños solamente.Al concluir comentó que nos debemos adecuar a una nueva realidad social.