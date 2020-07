En espera de trabajo, obreros pasan sus días frente a la zona industrial de Coatzacoalcos

Obreros de Coatzacoalcos que desde hace tres meses no cuentan con empleo, pernoctan cada día a las afueras de la zona industrial en espera de poder hallar trabajo y llevar sustento a casa.



Con sus herramientas, chompas y sobre todo, cubrebocas, llegan afuera de los complejos desde seis de la mañana hasta la una de la tarde, en espera de una oportunidad laboral.



Sin embargo, la espera no ha dado frutos y consideraron que la pandemia de COVID-19 ha originado que incremente el desempleo en el sur de Veracruz.



“Venimos en busca de trabajo para apoyar el sustento en nuestras casas, nuestros hogares pero lamentablemente estamos a la vuelta y vueltas pero no ha habido nada todavía, ya llevamos varios meses aquí en la zona y no hay nada todavía, lamentablemente con esto de la pandemia no ha habido trabajo, ni empleo de ningún tipo”, expresó Alejandro Portugués, habitante de Mundo Nuevo.



Aunque saben de los riesgos que existen actualmente, expusieron que tienen que salir y buscar dónde trabajar para poder llevar el alimento a sus hogares, aunque cada vez sea más complicado.



“Muchos estamos en espera, otros están en busca pero todos venimos a lo mismo, a buscar el pan, más que nada ese es el motivo por el que la gente está aquí, habemos de todo, soldadores, paileros, tuberos, albañiles, armadores, tanqueros, andamieros, pintores, mecánicos, ingenieros”, dijo Marcos Barahona, habitante de Mundo Nuevo.



Los hombres y mujeres se dispersan en la zona para evitar aglomeraciones y que sean retirados por la fuerza pública, la mayoría no tiene dinero para pagar el transporte, acuden en bicicletas o caminando porque necesitan el empleo.