En Estados Unidos, mataron a migrante veracruzano

Un migrante originario de este municipio, en la zona norte de Veracruz, fue asesinado en Estados Unidos, al igual que su hija, el yerno y otra persona.Se trata de Jesús Serrano Martínez, de unos 50 años de edad, hijo del exalcalde Francisco Serrano Sosa, de 84 años, aun sobreviviente al igual que su esposa. Francisco Serrano, hermano de Jesús, labora en la tesorería municipal, indicó el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Fuentes.Serrano Martínez fue muerto a balazos en el suburbio Denver de la ciudad de Aurora, en Colorado, Estados Unidos, a donde se fue hace muchos años desde este municipio en busca del “sueño americano”.Según dan cuenta medios de comunicación en el vecino país del norte, el migrante fue asesinado a balazos la madrugada del domingo pasado en su casa, cuando regresó de una fiesta con su familia, siendo abatidos también su hija, Mariana Serrano, su esposo Ken y otra persona.El presunto asesino fue identificado como Joseph Castorena, de 21 años, quien fue novio de una de las hijas de Jesús Serrano. El sujeto, que es buscado por las autoridades estadounidenses, se había introducido a la vivienda y los esperaba para darles muerte.El sospechoso igualmente habría intentado matar a la hermana gemela de Mariana, la cual fue su novia, pero salvó la vida, pues se le acabaron las balas, resultando también ilesas otras dos niñas, de 1 año y la otra de 3 meses, que ahora son huérfanas, pues eran hijas de Mariana y Ken.Según los reportes, Jesús Serrano y su familia contaban con órdenes de protección, ya que anteriormente el ahora homicida había amenazado matar a la ex novia y al padre.Al respecto, el ex síndico, profesor Luis Cardona, quien fue maestro de Jesús, agregó que hace unos 2 meses Jesús Serrano estuvo en este lugar para visitar con documentos migratorios legales a sus familiares y a sus padres, quienes viven en contra esquina del parque infantil, a escasos metros de la comandancia de la Policía Municipal.Hasta ahora la familia en esta villa no ha determinado si realizarán trámites para repatriar el cuerpo, indicaron personas allegadas al exalcalde.Castillo de Teayo se caracteriza por ser uno de los municipios de la zona norte con mayor índice de expulsión de trabajadores, quienes con remesas sostienen a sus familias que se quedan acá, además de que hacen prosperar a las comunidades.Un claro ejemplo es La Guadalupe, una localidad con viviendas bien construidas y con casi todas sus calles pavimentadas, abundó el maestro Luis Cardona, originario de dicho lugar.