En estos momentos se debe estar cerca de Dios, dicen católicos tras apertura de iglesias

Feligreses veracruzanos afirman que ya esperaban la apertura de las iglesias, desde hace 6 meses que fueron cerradas debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, no habían comulgado y en estos momentos se debe estar cerca de Dios.



"Veníamos a rezar afuera de la iglesia", comentó Julia.



Aunque las misas se transmiten también a través de redes sociales, algunos católicos no cuentan con este servicio y estuvieron alejados de la iglesia.



En la Diócesis de Veracruz que comprende 21 municipios son alrededor de 70 los templos que operan ya en semáforo epidemiológico naranja.



"Decían que por Internet podía oír las misas pero no tengo en mi casa. Yo quería venir y estar cerca de la palabra”.



- ¿Va a comulgar?



- Sí, como dicen que te dan en la mano", indicó Carlos, un feligrés que acudió a la Catedral de Veracruz.



Como medida de prevención, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción por ahora ingresarán por misa máximo 100 personas.