En febrero de 2023, Xalapa ya deberá tener Consejo Municipal de la Juventud

El Ayuntamiento de Xalapa tendría hasta principios de febrero de 2023 para convocar e instalar el Consejo Municipal de la Juventud, órgano colegiado de naturaleza consultiva y propositiva, en el que sus integrantes harán los planteamientos necesarios relacionados con el análisis, asesoría, opinión y consulta para contribuir al desarrollo integral de este sector de la sociedad.Y es que tras la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, el 6 de octubre, del Reglamento de Desarrollo Integral para las Juventudes del municipio de Xalapa, se instruye que el Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil cuenta con cuatro meses, contados a partir de esa fecha, para echarlo a andar.Dicha normativa precisa que la presidencia del Consejo estará a cargo de la Presidencia Municipal; la Secretaría Técnica, a cargo de la regiduría titular de la Comisión de Impulso a la Juventud; así como los demás ediles que formen parte de la misma; la o el Director de Juventud; una o un representante del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), las o los Directores de Salud, de Cultura, de Cultura Física y la o el Subdirector de Ciencia y Tecnología.También tendrán espacio, voz y voto, una o un representante de la Universidad Veracruzana (UV), del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, que tengan a su cargo el área relacionada con la atención a estudiantes; y cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres, que tengan entre 18 y 29 años de edad, que hayan sido destacados en las actividades relacionadas con el impulso a la juventud.Se añade que el Consejo recibirá sin distinción alguna, todas las propuestas e ideas provenientes de los sectores, siempre y cuando persigan como objetivo principal el impulso a las oportunidades de la juventud, en cada uno de sus rubros respectivos.En este ordenamiento municipal igualmente se estipula que los jóvenes de Xalapa, tienen derecho a participar en el diseño de las políticas públicas, así como las decisiones gubernamentales que tengan una consecuencia directa o indirecta en su bienestar; prohibiéndose su discriminación, respetándose sus preferencias sexuales y garantizándose para quienes tienen alguna discapacidad el acceso oportuno a una educación gratuita y de calidad, y a los servicios de salud.Además, se ordena a la Alcaldía a apoyar a los jóvenes emprendedores que tengan participación en el ámbito empresarial para que puedan llevar a cabo sus proyectos y generar sus propios ingresos; y se conmina a la Dirección de Medio Ambiente a implementar acciones, estrategias o campañas para integrar a este sector en actividades de conservación ambiental.Otras de las obligaciones contenidas en el reglamento son la generación de acciones necesarias para prevenir la obesidad en jóvenes, y la puesta a disposición de información relativa a actividades saludables y no saludables, para prevenir enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, asma y cáncer, entre otras.Para atender a quienes se encuentran en situación de calle, se ordena crear programas pertinentes para evitar su criminalización y la discriminación; y también para prevenir su explotación laboral, y que no tengan que sobrevivir en las vías públicas. Asimismo, se ordenan políticas para fomentar una vida deportiva constante, que pueda servir de recreación para el crecimiento y desarrollo integral.