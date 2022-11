En fosas de Los Arenales, en Río Blanco, han hallado 23 cadáveres

En las fosas clandestinas de Los Arenales, en Río Blanco, se han logrado encontrar 23 cadáveres, de los cuales 5 ya han sido identificados y de estos 2 ya se entregaron a sus familiares, informó la activista Araceli Salcedo.Al comentar que retoman los trabajos de búsqueda en aquella región, la integrante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Cordoba indicó que solicitan nuevamente una prospección con arqueólogos y antropólogos."Que ellos lo hagan directamente, porque son conocedores, expertos en este tema y ven lo que nosotros no vemos. Hoy vamos a volver a subir y se le va dar más profundidad a esa fosa y esperamos que el clima nos deje trabajar, porque esa zona cuando llueve se hace más chiclosa y dura y es difícil trabajar".Comentó que apenas ayer localizaron un cuerpo cuyos restos ya fueron enviados al Centro de Identificación Humana y se le dará el seguimiento correspondiente para que pueda ser identificado."Se han entregado dos cuerpos pero ya se tiene el conocimiento por parte del director de Servicios Periciales que hay 3 identificaciones más de Los Arenales y para nosotros es algo bueno, porque se paró en el 2019. Estamos esperando que se nos notifique el día de entrega y seguiremos insistiendo."Los Arenales nos sigue haciendo el llamado de que ahí hay más personas y que nos hacen falta más personas en ese punto de trabajo. El que encontramos ayer fue uno que venía dando negativo pero insistimos porque se había introducido la varilla y salía un aroma que es muy conocido cuando hay restos".Por ello pidieron a la autoridad apoyara en hacer pozo de sondeo y se le diera profundidad."Fue increíble porque había mucha raíz y por eso nos decían que no podía haber nada, pero cuando se toparon con la capa donde estaban los restos, quedó demostrado que son restos de larga data que están ahí y permanecen en esa oscuridad y no sabemos cuántos más hayan".Este jueves. unidades especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Ministerial, Fiscalía Especializada de Desaparecidos en Orizaba y el equipo multidisciplinario de la Dirección de Servicios Periciales del XV Distrito Judicial, blindaron los accesos al lugar conocido como Los Arenales.Al retomarse las actividades de búsqueda de fosas clandestinas y exhumar los restos de un varón descubiertos el pasado miércoles, se ordenó también la presencia de elementos de la Guardia Nacional.Habitantes de la zona, se mantienen en alerta, ante el incremento de actividad policiaca en calles de la colonia Venustiano Carranza donde estacionaron vehículos oficiales para restringir el paso.Señalan lugareños que la zona se torna insegura al caer la noche ante la falta de presencia policiaca, la ausencia de alumbrado público y de viviendas al pie del cerro."Los Arenales" es un terreno en la falda de un cerro desde donde se divisan los accesos, y una gran parte de las colonias Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Santa Catarina.Al tener colindancia con el municipio de Ixhuatlancillo sobre caminos vecinales, se convirtió en zona de interés de la delincuencia organizada de diez años a la fecha, en que se han recuperado 23 cuerpos con el apoyo de diversas autoridades.