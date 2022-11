En Gobierno de Cuitláhuac, cada peso está bien vigilado

La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, afirmó que la revisión exhaustiva de los estados financieros y la ejecución de las auditorías a los recursos que reciben las dependencias y entidades han permitido prevenir la corrupción y asegurar que el dinero se ejerza de manera eficaz, en tiempo y forma.“Que no haya ningún tipo de recursos que se tengan que reintegrar, que se vayan cumpliendo los objetivos institucionales, los indicadores, tenemos que revisar muchos temas, que los servidores públicos cumplan con sus declaraciones patrimoniales, que se autocontrolen en sus funciones a través del control interno”, dijo.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aseguró además que trabajan en la concientización para que se reduzcan o no haya casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de la administración pública estatal, que se cumplan las políticas públicas de cada dependencia y entidad, también aquellas en materia anticorrupción.Santoyo Domínguez explicó que el monto de las observaciones que marca la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el 2022 es similar a la del año pasado, es decir, aproximadamente 122 millones de pesos.“Este año más o menos llevamos esta cantidad hasta octubre, esperemos que no se incrementen tanto en la última entrega que es en febrero, pero no vamos mal, hubo años que el estado de Veracruz estuvo observado por la ASF hasta por 16 mil millones de pesos”, dijo.La Contralora General explicó que trabajan para que ya no haya observaciones, aclarando que las actuales todavía no están firmes y por tanto no se consideran una irregularidad.“Vamos a tener más adelante que hacernos allegar de los elementos para ver si podemos todavía solventarlo. Estamos en etapa de solventación, o sea, la auditoría no dice: no solventaste observación; más bien estamos en una etapa pequeña de aclaración, ya es la última de ver y si no entramos en una etapa de seguimiento, que es otra área de la ASF en donde tendrán que iniciar algunas investigaciones, nos vuelven a pedir información, pero ya más fina para ver por qué no solventó, qué faltas administrativas o penales determinarían esas observaciones no solventadas”, dijo.Expuso que la Auditoría Superior de la Federación va con un “rezago habitual” de 4 o 5 años, por lo que apenas les informaron sobre las revisiones de los años 2013, 2014 y 2015, que ya tienen responsabilidades resarcitorias contra los exfuncionarios que deberán devolver el dinero observado.“Tenemos aproximadamente 8 mil millones de pesos que les están cobrando a esos exservidores públicos, fueron de (las secretarías) de Obras, de Educación, de CAEV, de SESVER, de muchas dependencias, casi podría decir que todas las ejecutoras porque fueron muchos años y los programas que se manejaban antes también eran muy grandes como lo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014”.Al respecto, dijo que si el monto observado es de 10 millones de pesos y el exservidor no tiene el dinero para pagarlo, revisan si tiene propiedades para cobrarlo de allí y si no cuenta con bienes, pudiera llegar a otras instancias como las penales.“Una de las dependencias que tenemos más observada del año pasado y este año, con el mayor monto, es la SEDESOL, es una aclaración que no ha podido llevar a cabo por un contrato con Comisión Federal de Electricidad (CFE). No es que el recurso no haya estado aplicado, sino más bien es un punto del contrato que se tiene que entregar como evidencia la ASF y hasta el momento no se han entregado estos documentos”, detalló.Mercedes Santoyo abundó que se trata de observaciones por 70 millones de pesos en 2021, y cerca de 50 millones en 2022, mientras que SESVER, según ella, pasó de tener montos altos de observación a pocos en el último año “para bien”.“Sobre todo en obras y tenemos también observaciones, por ejemplo, en SEV algunas; en CAEV otras, en SIOP este año también tuvimos observaciones por algunas obras que a lo mejor incluso están marcadas, por ejemplo con una grieta, mala calidad, etcétera y que se ha hecho el reproceso de ello, pero hay que nada más dar dos elementos para aclararlas, están en el procesos de esas aclaraciones”, dijo.Es así que, de los 127 millones de pesos observados para un Estado que recibe tanto recurso federal, representa apenas el 0.3% del total.Aunque manifestó que todos se “pusieron las pilas” y cumplieron con las declaraciones patrimoniales, apuntó que falta conciliar todavía la información tanto de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), como la de Seguridad Pública (SSP).“Y una vez que yo tenga esa base de datos y lo compruebe con la gente que me entregó las clases patrimoniales, veré quiénes son los omisos, hasta ahorita tienen chance de entregar, siempre y cuando sea justificado el por qué no le entregaron el tiempo y si no podrán hacerse acreedores a sanciones”, alertó.En materia de combate a la corrupción, presumió que Veracruz es el cuarto Estado que aplica o implementa su Política Estatal Anticorrupción, impulsada desde la Contraloría.“Tratando de evitar esa impunidad, aplicando las sanciones correspondientes, trabajando mucho de manera preventiva y entrando en equipo en temas que incluso a veces no sabemos cómo abordar, por ejemplo, la tala clandestina y todo lo que se maneja alrededor. Otros elementos que también tomamos contra de la corrupción son los pronunciamientos de los órganos internos de control, en los comités y los subcomités tanto de obras como de adquisiciones”, expuso.Finalmente, Mercedes Santoyo comentó que uno de los retos para el 2023 es poder permear y crear una disciplina de tener valores y principios en el ejercicio de las funciones públicas, porque al tenerlos, aseguró, todos los resultados salen en conjunto.