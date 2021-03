En grandes municipios persisten prejuicios contra mujeres candidatas

La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Mabel Aseret Hernández Meneses, lamentó que en los municipios con mayor población imperen los prejuicios a la hora de votar y elegir a mujeres como alcaldesas.



Y es que al hacer un análisis sobre los comicios de 2018, el 27.3 % de las más de mil 600 autoridades municipales electas en toda la República fueron mujeres; y éstas correspondieron a demarcaciones con menos de 25 mil habitantes.



“En la mayoría de municipios donde las mujeres resultaron electas como presidentas, se contaba con menos de 25 mil habitantes. Pareciera indicarse que solamente en los casos en que la población conozca directamente se anima a votar por ella y podemos pensar que en aquellos lugares con mayor número de habitantes imperan los prejuicios para quienes no las conozcan”, señaló.



Durante su participación en el evento virtual por el Día Internacional de la Mujer, organizado por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE, expuso que el Estado Veracruz está por debajo de la media nacional en cuanto a las ediles en el poder.



“Hay muchos obstáculos que explican esta distinción entre el número de cargos que las mujeres llegar a ocupar, y probablemente tiene que ver que en la mayoría de los casos las mujeres son responsables del cuidado de las labores del hogar, son jefas de familia (…) eso implica que tengan salidas laborales poco equitativas, y en el terreno político implica menos tiempo para poder realizar campañas, precampañas y otras actividades en la vida política”, explicó.



Hernández Meneses dijo que aunque el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que en México las mujeres suman 64.5 millones y representan el 51.2 % del total de habitantes del país, esto no se ve reflejado en la cantidad de autoridades del género femenino que gobiernan los municipios.



Situación que además contrasta con el nivel de participación de ellas en los comicios, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), son las que más acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto.



“Eso nos llevaría a pesar que cuando tenemos una mayoría real en la población, por ende podríamos influir en los resultados de la elección, en cambiar las dinámicas en que se ejerce el poder, introducir discusiones sobre problemáticas y disensos en torno a la democracia; sin embargo, desgraciadamente esta cifra estadística que tenemos poblacional no se refleja en los espacios de toma de decisiones”, cuestionó.





La integrante del Consejo General del OPLE aseguró que muchas mujeres que buscan espacios de tomas de decisiones, han sido objeto de amenazas de muerte, hostigamiento y cosificación por parte de hombres, autoridades y medios de comunicación.



“Las mujeres enfrentamos enormes resistencias estructurales dentro de nuestra sociedad, que son ocasiones invisibles, pero que sólo a partir de este tipo de discusiones vamos a lograr tomar cada vez más el podio”, reiteró.