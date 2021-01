En Hospital del IMSS en Veracruz, personal del Área COVID no fue prioridad para vacuna

“Se supone que nosotros deberíamos ser prioridad”, reclamó personal médico que labora en Área COVID de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14 del IMSS, en la ciudad de Veracruz, al acusar que se da preferencia a sindicalizados y jefes del hospital en la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus.



Los trabajadores explicaron que al iniciar la campaña de vacunación este miércoles, les avisaron que fueran pero luego les comunicaron que no, que se presentaran hasta hoy jueves temprano, sin embargo, al llegar a formarse les dijeron que no estaban en la lista.



“Somos del área COVID, siempre carecimos de equipo y apoyo por parte de las autoridades del Instituto, ahora se presenta la vacuna y se supone que hay prioridades, se supone que eran primero los de la primera línea, los que estamos en contacto directo con pacientes y estamos en mayor riesgo pero pasaron la lista y resulta que no somos prioridad para el Instituto”, dijo Román, enfermero del área COVID.



Los trabajadores del Seguro Social explicaron que ya había sido vacunado parte del equipo de camillería, quienes son de “los que menos entran”. Lo mismo con personal sindicalizado, que “nunca quiere entrar al Área COVID por temor a contagios”, así como los jefes de los distintos pisos.



Por meses han esperado la vacuna y varios ya se han contagiados del virus y temen volver a contraerlo, por lo que exigen la pronta aplicación de la misma.



“Hoy estamos todos formados aquí desde las 8 de la mañana y resulta que no somos prioridad y que no estamos en lista todavía”, dijeron.



Los afectados acudieron a su Jefatura para quejarse sobre el asunto, donde esperan les den solución, mientras continúan con sus guardias de atención a pacientes COVID.



De acuerdo con el esquema de vacunación del Gobierno Federal, el personal de salud de la primera línea de control COVID-19 debió ser prioridad para vacunar.