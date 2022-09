En Hospital Regional de Río Blanco hay inconformidad por nuevo administrador

Luego de quejas que se presentaron en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) porque los elevadores no servían y la gente tenía que subir las escaleras , el administrador fue cambiado. En su lugar llegó Carlos Galicia, quien también es señalado por la clase trabajadora de ser un mal elemento, pues violenta los derechos de los empleados.En cuanto se enteraron los trabajadores, de inmediato comenzó a circular entre ellos la inconformidad, pues indicaron que el nuevo administrador hace algunos meses estuvo como Jefe de Recursos Humanos en este hospital y su trato hacia el personal fue malo."Trató mal a los trabajadores aplicándoles faltas indebidas, maltrato. Era ofensivo contra las compañeras. Se envió a la Contraloría del Estado, las quejas de los compañeros sobre el maltrato y se pidió su remoción y lo quitaron. Pero ahora llega como administrador con sus mismas actitudes de prepotencia, arrogancia y ofensivo: no lo queremos como administrador", expresaron los empleados.De igual forma indicaron que cuando estuvo en Recursos Humanos, afectó al personal al que quitó los estímulos económicos que son un derecho."Nuestro hospital necesita personas que tengan valores y empatia por los compañeros y mejore la calidad de nuestros servicios así como nuestras instalaciones. No es justo que personas externas quiera pisotear nuestros derechos y saquen beneficio a costa de nuestro trabajo", dijeron los inconformes.