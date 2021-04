En Huiloapan habrá campañas de esterilización de perros y gatos

Datos estimados de agrupaciones protectoras de animales y censos municipales sugieren que en 17 municipios de la región deambulan un promedio de 2 mil 700 perros en situación de calle.



Además de no tener una alimentación, las campañas de esterilización no brindan la cobertura adecuada porque se trata de animales ferales o salvajes y no se dejan manipular.



En Huiloapan, la Dirección de Salud Municipal, llevará a cabo campañas de esterilización de perros y gatos, para mantener bajo control el crecimiento de su población y con ello disminuir su presencia en las calles.



María Fernanda Garcés Linares, directora de Salud señaló que serán dos mini campañas porque los protocolos de COVID no permiten realizar una campaña masiva, de ahí que se anuncia una en la colonia Cuauhtémoc y la otra en la congregación de Paredón Viejo.



En cada lugar serán solo 10 animales de compañía y se realizarán dos veces por mes las esterilizaciones, podrán acceder a ella los dueños de este tipo de mascotas, del municipio de Huiloapan.



La intervención quirúrgica que con un veterinario particular llega a tener un costo superior a los 700 pesos, dependiendo del tamaño y peso de la mascota, tendrá un costo de recuperación de 150 pesos a través de la Dirección de Salud Municipal.



Cabe mencionar que por tercer año consecutivo los municipios de Nogales, Mendoza y Huiloapan le abonan a la campaña de esterilización, aunque reconocen que falta más por hacer en el tema de los perritos en situación de calle.