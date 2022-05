En INE, repudian Reforma Electoral de AMLO; es “retrograda y perversa”

Ante la iniciativa de Reforma Electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, exhortó a los legisladores federales opositores a “no comerse los dulces envenenados” que contiene la propuesta.Consideró que se trata de una iniciativa de reforma “retrograda, contradictoria, perversa y perjudicial para la democracia en el país”.Entre las propuestas que plantea esta reforma está la modificación al modelo de comunicación política para que los servidores públicos en activo, que busquen un cargo de elección popular, puedan promover su imagen con recursos propios en tiempos electorales.Recordó que por muchos años la izquierda mexicana luchó para que el modelo de comunicación política prohibiera la promoción personalizada con recursos públicos o propios.“Sí es de llamar la atención que la izquierda, ahora, pretenda volver a las reglas que tanto combatió en décadas pasadas”, acotó.Expuso que los partidos políticos PT y PVEM, aliados de MORENA, deberían ser conscientes de que la reforma también los perjudica, toda vez que se propone una nueva fórmula para la elección de Diputaciones y la eliminación del financiamiento ordinario.Agregó que se pretende reducir de 500 a 300 diputados federales, eliminar las plurinominales y establecer un nuevo esquema de selección de candidaturas en la que los partidos minoritarios quedarían sin representantes populares.“Significa que las minorías no tendrán la posibilidad de tener Diputaciones porque, hoy por hoy, se reparten en cinco circunscripciones pero si la bolsa a repartir es por entidad federativa, habrá bolsas muy chiquititas y las minorías no alcanzarán (…) es un esquema realmente perverso que se quieran hacer listas estatales”.Otras de las propuestas es desaparecer al INE, a los Organismos Públicos Locales Electores y a los Tribunales Electores Estatales y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por 7 consejeros y no por 11.Finalmente, sobre ese punto, el Consejero señaló: “cuando no hay un árbitro fuerte y garante, que haga valer la legalidad, la certeza, la objetividad y la imparcialidad, es evidente que no hay una proyección democrática. Ahí están los espejos en donde no deberíamos mirarnos; hay países donde ya no hay democracia y las instituciones han colapsado”.