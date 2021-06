En Jalacingo reclaman que funcionario resguardó actas de elección municipal en su casa

El presunto resguardo de las actas de escrutinio y cómputo de los comicios del Ayuntamiento de Jalacingo, en el domicilio particular del presidente del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Orlando de Jesús Salas Soto, despertó la inconformidad de los pobladores y representaciones de los partidos en aquella demarcación.



Y es que los habitantes se concentraron en el domicilio del órgano desconcentrado y pidieron ver en ese momento la referida documentación electoral, a lo cual el funcionario respondió que la tenía en su casa en Altotonga, enardeciendo aún más a los presentes en el lugar.



En el intercambio de palabras, los ciudadanos denunciaron irregularidades en la jornada electoral y posteriormente en el traslado de los paquetes electorales; no obstante, Salas Soto dijo que estos estaban en la bodega electoral, de la cual sólo él tenía acceso y para poder ingresar se requería de un estricto control.



Luego de colocar una sábana con la información de los paquetes que serán sujetos a recuento este miércoles (dos de 52 en total) y de bajar las cortinas del inmueble que se encuentra resguardado por la policía estatal, invitó a los inconformes a denunciarlo si consideraban que estaba haciendo algo indebido.



Explicó que ante el aparente riesgo que implicaba la permanencia de las actas en el lugar, recibió la autorización para podérselas llevar a su domicilio, al conocer los rumores de que se iba a quemar el inmueble donde funcionar el Consejo que preside.



Posteriormente acotó que quien se llevó las actas fue el consejero que estaba en guardia entre las 11 am y la 1 pm.



Visiblemente molestos, impidieron que personal del OPLE municipal se retirara del lugar en donde permanece la paquetería electoral y se quedaron en las inmediaciones afirmando que vigilarán que no haya más irregularidades.



El presidente del órgano desconcentrado dijo que sólo abrirán esos dos paquetes, porque fueron los únicos que mostraron inconsistencias entre la votación registrada en número, con la registrada en letra.



Además, reconoció que hubo una visita no autorizada al lugar, misma que no fue registrada, lo que aseguró se investigará.



En Jalacingo, según el PREP, el candidato de la alianza MORENA-PT-PVEM, Roberto Perdomo Chino, se alzaría con el triunfo al lograr preliminarmente el 28.47 % de la votación (4 mil 908), seguido del contendiente por Unidad Ciudadana, Miguel Vicente Cuéllar, quien obtuvo provisionalmente el 26.84 % de los sufragios (4 mil 626).