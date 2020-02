En Jurídico de la SEV extorsionaron a docente con falsa denuncia de acoso

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) detectó en el nivel telebachillerato una extorsión de dos empleados del área jurídica a un docente, a quien le mencionaron que estaba acusado por acoso escolar y le solicitaban una cantidad monetaria para evitar el proceso correspondiente.



Durante entrevista, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, explicó que este caso es al que se refería hace unos días, de manera que ya se actuó al respecto y se separó del cargo a los dos implicados en este delito.



Se trata de dos trabajadores del área jurídica, quienes le llamaron a un docente para decirle que tenía una supuesta denuncia por acoso escolar y le solicitaron la cantidad de 150 mil pesos para detener el proceso de denuncia.



“Como tal, este maestro empieza a hacer lo propio, el maestro denuncia en la propia Fiscalía Anticorrupción y ya se tiene la carpeta de investigación. Decirles que hemos separado del cargo a dos personas que estaban cobrando 150 mil pesos por no pasar la denuncia ni aplicarla al área jurídica”, expuso el funcionario estatal.



En este sentido, Zenyazen Escobar explicó que hasta el momento es el único caso del que tienen conocimiento, pero no descartan que se hayan presentado otros.



De igual modo, reiteró que la SEV no se prestará a casos de corrupción en ningún momento.



“Estos compañeros, estos maestros que estaban ahí, han sido separados del cargo y además van a llevar un proceso para que se les quite su plaza, a través de la Fiscalía Anticorrupción”, sentenció el secretario.



El funcionario estatal exhortó a los docentes a que reporten cualquier anomalía que se dé en los diferentes niveles de la secretaría.



“Porque no vamos a permitir ningún tipo de hecho de corrupción en la SEV, esos vicios quedaron atrás, no únicamente tenemos este caso, tenemos otros, pero lo vamos a solapar a ningún compañero que incluso haya llegado con nosotros al servicio público, que este haciendo este tipo de cosas, no lo vamos a aceptar”, finalizó