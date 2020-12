En Jurisdicción Sanitaria Poza Rica no hay desabasto de vacunas; hay nueva remesa

En los municipios que corresponde a la Jurisdicción Sanitaria No. 3, se tiene cobertura completa de vacunación para la población, la dosis por la influenza ha sido de mayor demanda y se superó la expectativa a solicitud de los propios ciudadanos, ante la pandemia por coronavirus.



El jefe de la JS3, Emiliano García de León, informó que no existe desabasto de vacunas o esquemas para la atención a la niñez que lo necesita.



Dijo que la vacuna de mayor demanda fue para Influenza, reconoce que por algunos días no se contaba con ella, pero recibió la última remesa del año con más de 14 mil 500 dosis y de agotarse, para la Secretaria de Salud de Veracruz (SESVER) aseguró que se trabaja para que se cumpla con la meta.



Actualmente se cubrió con la demanda del 2020, y con las dosis de ultima entrega se logrará la meta de 95 mil dosis aplicadas de influenza en los municipios que la JS3 tiene cobertura y se atiende en prioridad a los usuarios que no cuentan con servicios de salud en otras instituciones.



Sobre las vacunas que todo niño y toda niña tiene derecho en sus primeros años de vida, el jefe de la JS3, Emiliano García de León, dijo que todo está en orden y se están aplicando las dosis necesarias para distribución de los centros de salud, atendiendo municipios con zonas rurales para que tienen mayor número de habitantes, a través de los centros de salud.