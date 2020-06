En la colonia Carolino Anaya, llevan 5 días sin agua, reclaman a CMAS Xalapa

Buenas tardes,



Quiero hacer una denuncia a CMAS xalapa, ya que en la colonia Carolino Anaya no tenemos agua; nos dejan hasta 5 o 6 dias sin el vital líquido, no respetan los días de tandeo.



A la compañía CMAS los reportes de los usuarios no les importa en lo más mínimo y sólo dan pretextos.



Hace dos días llegó una pipa de agua a hacer lavado de tuberías en los registros que no tienen mucho los acaban de poner; seguí poniendo mi queja vía WhatsApp y las respuestas tardaron, sin solucion a la falta del servicio.



Sólo mandaron una cuadrilla a checar si mi medidor no estaba tapado; se revisó y los mismos empleados me dijeron que no había agua y les comenté lo de la pipa que vino a limpiar tuberías. a lo que ellos respondieron que como usuarios tenemos el derecho de solicitar una pipa para abastecer el tinaco en lo que restablecen el servicio, la solicité y no me la negaron ¡pero jamás llegó!



Llevo más de 5 llamadas a CMAS y siempre son respuestas diferentes, de verdad estamos desesperados por el servicio no hay ninguna solución.



Atentamente,



(…).