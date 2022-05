En la Secundaria General 1 de Xalapa hay docentes acosadores sexuales

Alumnas y exalumnas de la Secundaria General No. 1 “Lic. Sebastián Lerdo de Tejada” en Xalapa se manifestaron frente al plantel este miércoles, denunciando casos de acoso.Las inconformes señalaron a distintos docentes, afirmando que varias han padecido este tipo de violencia sexual.Además, afirmaron que otras han sido agredidas, intendentes e incluso alumnos en este plantel que está ubicado sobre la calle David Ramírez Lavoignet, esquina con la Avenida Miguel Alemán.“Yo tengo 10 años de que egresé; la mayoría de estos maestros siguen como si nada; han abusado y acosado a alumnas. Todo sigue igual y no hacen nada”, señaló una exalumna.Cabe señalar que al lugar se trasladaron elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se apostaron cerca del inmueble y por esta razón las manifestantes optaron por retirarse.Las manifestantes señalaron que algunos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado y han enviado oficios a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no han tenido respuesta