En la SEV, jefes hacen home office pero obligan a empleados a trabajo presencial, exponen

Hola, buen día:Quisiera reportar por este medio a los "altos mandos" de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que por instrucciones de la misma dependencia todo el personal debe presentarse sin importar el alto número de contagios que hay en todas las áreas del edificio.Personas aparentemente sanas, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas, todos debemos asistir sin importar que en algunos departamentos estamos muy apretados en pocos metros cuadrados y sin las medidas de higiene, ya que no hay ventanas o ventilación adecuada.Sin embargo, los jefes de departamento cada mes se "enferman" de COVID, ya que dirigen la oficina desde casa y algunos pasan semanas sin presentarse.Como si se tratara de "seres divinos", no les gusta estar mezclándose entre los trabajadores.Hago un llamado al Secretario de Educación para poner atención a los "jefes" pues en algunos casos no se han presentado desde que inició el año o llevan semanas ausentes por supuestamente contraer COVID "cada mes", sin presentar pruebas o simplemente para ellos autoaislarse y no estar en peligro pero sí piden la presentación de todo el personal y sin excepción, incluso siendo indiferentes con la salud de muchos.Muchas gracias.