En la zona centro más de 70% de vehículos no cuenta con verificación

Un total de 102 mil vehículos circulan en la zona centro, de ellos, más de 71 mil no han cumplido con la verificación vehicular, lo que significa un 70 por ciento lamentó el presidente de la Asociación de Verificentros en Veracruz, Alejandro Sota Huesca.Ante ello, llamó a los propietarios de vehículos acudir a realizar el trámite que vence el próximo 31 de diciembre a las 20:00 horas y de hacerlo tendrán el beneficio de obtener las nuevas placas sin costo alguno y la condonación de la tenencia vehicular.Acompañado del concesionario de centros de verificación, Arturo Torres Moreno agregó que además, si no pagan, serán enviados al Buró de Crédito, además podrían pagar hasta 10 mil pesos para regularizar sus vehículos.Ambos señalaron que a nivel estado son 2 millones 500 mil vehículos los que circulan y también el 70 por ciento no han cumplido con este requisito por lo que piden que no lo dejen a última hora pues solo estarán laborando hasta las 8 de la noche y no habrá prórroga.Hasta hoy, hay mucha desidia por parte de los propietarios de vehículos en acudir a verificar señalaron finalmente.