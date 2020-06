En la zona de Orizaba 80% de empresas no son sujetas de crédito

El 80 por ciento de empresas no son sujetas de crédito, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona Orizaba- Córdoba, Luis Cruz Montesinos, quien agregó que las tasas de interés están alcanzando el 13.5 por ciento, el cual es muy alto.



"Creo que estamos buscando esquemas para este tipo de empresas y así puedan calificar. Anteriormente que teníamos una mejor situación económica requeríamos un apalancamiento, ahora mucho más".



Recordó que la vida de las empresas que emprendían era de un año y medio y desaparecían, ahora el pronóstico es muy poco alentador por la crisis que se enfrenta derivada de la economía ya dañada por la epidemia del coronavirus.



"No queremos que nos regalen, sino que nos apoyen con financiamientos pero esto ya no se hizo, entonces lo estamos buscando nosotros. No hubo apoyo y no lo va a haber. Nos tenemos que rascar con nuestras propias uñas porque la parte que nos proponen es atractiva, que en cinco o seis meses nos condonan la parte de capital, pero tenemos que pagar los intereses, pero es una tasa del 13.5 por ciento, la cual es alta y es una tasa que no ayuda".



El empresario insistió que lo que impacta es que hay empresas que pueden calificar en los esquemas de crédito, pero otras que no califican porque no tienen el movimiento bancario, la parte de buró de crédito, por citar.



Indicó que los apoyos que el Gobierno Federal ha anunciado con bombo y platillo no han sido suficientes. "No hemos visto ese apoyo real para todo el empresario; nosotros esperábamos más".