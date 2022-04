En Lerdo de Tejada marchan para exigir justicia para mujer agredida

Este sábado, grupo de mujeres se manifestó y marchó por las calles principales de Lerdo de Tejada para exigir justicia por Melissa “N”, quien sufrió intento de violación y agresión con arma punzocortante, cuyo agresor escapó.El viernes 29 de abril, Melissa se encontraba trabajando en un local donde vendía bolsas y ropa cuando el agresor ingresó al lugar, donde intentó abusarla sexualmente y posterior a esto procedió a agredirla físicamente.Melissa no cuenta con Seguro Social y al encontrarse incapacitada para trabajar, se encontrará limitada para proveer sustento económico a ella y su familia.El agresor no ha sido detenido y se presume ya ha abandonado el municipio. Cabe mencionar que mujeres que han sido violentadas por él ya han hecho denuncias para iniciar proceso penal contra él; lamentablemente no han procedido por falta de pruebas.Al llegar al Palacio Municipal, el contingente de manifestantes exigió a las autoridades del municipio que garanticen la Policía garantice la seguridad de todas las mujeres.Cabe mencionar que la Síndica en funciones de presidenta municipal no se encontraba en el Ayuntamiento, por lo que fueron atendidos por la Regidora 1.Al percatarse de la ausencia de la síndica en funciones de presidenta municipal, se convocó a otra marcha pacífica este domingo a las 8 de la mañana.Durante la manifestación no se contó con la presencia de medios de comunicación que difundieran lo ocurrido en el municipio.