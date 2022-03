En Limpia Pública Xalapa, piden dar preferencia a la antigüedad para recibir plazas

El secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, dijo que buscarán que los empleados de Limpia Pública que tienen más años de servicio, puedan lograr su contratación definitiva.En entrevista, comentó que de los 35 que esperan que reciban su plaza, hay algunos que tienen tres años laborando en el aseo urbano y otros tienen un año en la misma unidad recolectora, por lo que pugnarán porque se les priorice."Vamos hablando de personas que llevan unos tres años a la fecha y tenemos tripulaciones en carros que ahí llevan un año completo sin moverse, pues ahí es donde la dirección y el Ayuntamiento van a dar prioridad. Es una tripulación que tiene el carro asignado", comentó.Caballero de Jesús reiteró que la organización sindical que lidera trata de darle las suplencias a la mayor cantidad de los 45 pepenadores que hay en Limpia Pública, entendiendo la necesidad que tienen de trabajar en estas condiciones a fin de conseguir un sustento para sus familias."Nosotros vamos abarcando alrededor de 15 o 20 compañeros por mes pero independientemente de eso, sí requeríamos el apoyo de 35 personas para que nos alcance bien y todos tengan un respaldo jurídico", reiteró.Apuntó que en la prioridad de contratación también estarían los que han sufrido accidentes a bordo de las unidades."El Alcalde ha manifestado la inclusión, no podemos excluir a un compañero, todo mundo sirve, hemos tenido compañeros que han tenido accidentes fuertes y posteriormente regresan y se les hace la inclusión", aseveró.El líder sindical de los trabajadores de Limpia Pública expuso que esta contratación por parte de la Alcaldía ayudará a mejorar el servicio, porque el sindicato no puede abarcar todo."El sindicato no puede abarcar a todos porque nosotros mandamos (en las unidades) pero que ya lleven una suplencia, ya llevan un respaldo jurídico por si llega a haber algún accidente y todo eso", abundó.Sobre la atención médica al pepenador que la semana pasada perdió la mano luego de caer de una unidad recolectora, comentó que afortunadamente contaba con seguridad social y fue atendido en la Clínica 11, añadiendo que este jueves se reunirá con sus familiares para ver su situación.