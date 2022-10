En lo que resta del año, se dispondrá de toda la Policía para vigilar Coatzacoalcos

Para los meses venideros de mayor actividad comercial la Policía Municipal de Coatzacoalcos no tendrá vacaciones y así poder contar con todo el cuerpo policial disponible.Lo anterior lo confirmó el director, Luis Enrique Barrios, quien expresó que la protección a la gente en las calles y las plazas será lo primordial."No hay vacaciones en esas fechas para los policías, van a estar todos aquí inmersos en el tema de darle protección a la gente. Esperemos que se responda bien, que no se disparen los asaltos. Se harán operativos especiales y en las plazas comerciales para estar atentos", dijo.Hay que mencionar que en los dos últimos meses del año (noviembre y diciembre) algunas empresas comienzan a otorgar aguinaldos, cajas de ahorro y demás pagos que comprometen muchas veces la seguridad de la población y trabajadores que aprovechan a salir para hacer compras.Esto provoca la aglomeración de personas en sitios de venta y la oportunidad de los amantes de lo ajeno para cometer ilícitos contra la población.Regularmente las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno anuncian operativos de temporada o navideños en los que hay caminatas en zonas céntricas, rondines y vigilancia extrema en los comercios.Por otro lado, Luis Enrique Barrios, dijo que los índices delictivos en las colonias se han mantenido tal como en otros años y no se han incrementado."Las colonias están con los índices que han venido desde el año pasado, no se han incrementado, la ciudad está tranquila, mucha gente en las plazas, parques, el malecón, hay saldos blancos en las fiestas", finalizó.