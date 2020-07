En lo que va del año, IMM Orizaba ha atendido un total de 90 mujeres y 4 hombres

En lo que va del año, un total de 90 mujeres y cuatro hombres han sido atendidos en el Instituto Municipal de las Mujeres de Orizaba (IMMO), señaló la regidora segunda del Ayuntamiento, Ana Teresa Herrera Aguilar.



Explicó que las problemáticas que han llevado a estas personas a acudir se deben a conflictos por patria potestad, pensión alimenticia y violencia intrafamiliar.



Indicó que en todos los casos se da la asesoría legal, psicológica y seguimiento, aunque hay algunos que no han podido seguir adelante por el cierre de los juzgados debido a la pandemia.



Señaló que, si bien la mayoría de los casos corresponde a mujeres, en el primer trimestre del año hubo cuatro casos de hombres que solicitaron apoyo por violencia en casa y uno por patria potestad; sin embargo, reconoció que es posible que haya más que afecten a varones pero por pena, no acuden a pedir ayuda.



Mencionó que el mayor número de casos se atendió de enero a marzo, con 79 en total, mientras que de abril a junio únicamente 15 casos.



Respecto a la baja en el último trimestre, consideró que no se debe a que se hayan generado menos casos, sino que la misma situación de la pandemia les complica a las personas el acudir a buscar apoyo.