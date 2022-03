En lo que va del año, se han robado 22 taxis en Córdoba

En lo que va del año, el municipio registra 22 taxis robados de los cuales sólo se han recuperado 6 unidades por los mismos conductores quienes se apoyan boletinando en redes sociales hasta dar con el paradero de las mismas informó el presidente de la Coalición de Taxis de Córdoba y la región, Jesús Rivera García.Al robo de unidades se suman los asaltos a mano armada, es decir, les quitan sus pertenencias, la cuenta del día y todo lo de valor."Asaltos son 35 de enero a la fecha, ya es imparable la ola de robos" aseveró el entrevistado.Rivera García lamentó la solución que afecta a sus compañeros pues les genera perdidas económicas irreparables."Ayer se robaron el TAXI CO-131 y hoy el taxi CO- 2524, los mismos compañeros estamos buscando con las bases de taxis a los vehículos a ver si logramos ubicarlos".Ante ello, piden a las autoridades que haya más seguridad no sólo para los taxistas sino para todos los ciudadanos."Solo pedimos seguridad, no podemos hacer nosotros el trabajo de la Policía, hay que bajar estas cifras, los taxistas ya no quieren dar servicio a altas horas de la noche o fuera de la ciudad por temor a que los asalten".Finalmente, el entrevistado dijo que de seguir los robos procederán a manifestarse hasta que les hagan caso las autoridades correspondientes.