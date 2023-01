En lugar de tirar comida, empresas donaron al Banco de Alimentos de Córdoba

El Banco de Alimentos de las Altas Montañas (BAMX) ha logrado captar donaciones de productos perecederos y no perecederos que estaban destinados a ser desechados por las empresas o en los mercados y se asignan a familias que sufren pobreza alimentaria así lo señaló Rodolfo Cordera Perdomo presidente del patronato.En ese sentido indicó que hasta el 2022 apoyaron a mil 800 familias y este año pretenden aumentar el padrón a 2,300, aunque reconoció que necesitan el apoyo de la gente para lograr el objetivo.Explicó que de acuerdo a la aplicación de estudios socioeconómicos que realizan, se dan cuenta que decenas de familias no tienen alimento o sustento diario y lo considera grave pues quiere decir que los programas del Gobierno Federal no están resolviendo el problema de la pobreza y el dinero de becas o pensiones no se usa para alimentación.Refirió que el BAMX entrega cada quince días, una despensa con un valor de 500 pesos, pero se le incluyen además extras, es decir, frutas, verduras, galletas, pan o alimentos donados por empresas o proveedores de mercados.También mencionó que el año pasado no registraron un crecimiento en alto porcentaje debido a la situación económica a nivel nacional, pero reiteró que este 2023 es un hecho que habrá nuevos empadronados pero buscan el apoyo económico de por los menos los ayuntamientos de Córdoba y Fortín.