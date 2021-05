En Martínez de la Torre, productores de limón convocan a “paro de corte”

Productores de limón de los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre y Tlapacoyan convocaron a un “paro de corte” de este cítrico, a fin de que los propietarios de empacadoras y los llamados “coyotes” paguen un precio justo por el fruto.



El paro se pretende realizar de este lunes 24 hasta el 30 de mayo para manifestar de esta manera su inconformidad por esta situación.



Y es que la semana pasada, las empacadoras y los “coyotes” estuvieron pagando la reja del limón de 23 kilogramos entre 450 y 500 pesos, pero sin mediar explicación alguna, lo bajaron a 200 pesos, cuando en el mercado nacional e internacional, el costo sigue siendo el mismo.



Denunciaron que las empacadoras y los “coyotes” e intermediarios imponen precios a su antojo, afectando gravemente a los productores, quienes realizan todo lo necesario para mantener esta actividad.



“Nosotros como productores compramos la planta, la sembramos, la cuidamos; limpiamos el terreno, le ponemos fertilizantes; cuidamos que no les caigan plagas y pagamos al cortador para llevar el limón a venderlo, y llegan los coyotes y nos lo quieren pagar en 200 pesos, no nos da; no nos deja margen para volver a sembrar”, acusó Valentín López, productor de limón persa de esa región.



En una videograbación en su teléfono móvil, para difundirlo en sus redes sociales y que toda la población conozca la situación que enfrentan, hizo la convocatoria a todos los citricultores de la región a hacer el paro de corte de limón por una semana.



Tan solo en Martínez de la Torre hay un promedio de 70 empacadoras que se abastecen del limón persa sembrado por los productores de la región, las cuales envían el cítrico encerado y en cajas a entidades del norte del país y al extranjero, como McAllen y Houston, Texas, en Estados Unidos, así como a Canadá y Europa.



Con el paro que se pretende hacer, dijo, se verán en la necesidad de buscarnos y que cortemos el limón, para que puedan cumplir con los contratos que tienen con sus compradores de Estados Unidos y Europa, de entregar determinadas cantidades de limón semanales.



Expresó que la medida que se propone adoptar, se deriva porque se cuentan con capturas de facturas de tiendas y supermercados de Europa y Estados Unidos, en el que el consumidor paga un limón, un solo limón en 14 pesos mexicanos, por lo que es irrisorio la cantidad que nos pagan a por un limón, menos de un peso, puntualizó.



Pidió a todos los citricultores del ramo a parar el corte durante una semana y ver como reacciona el mercado y explicó que si se aplica esta acción en una semana podrán reunirse los comisariados ejidales, consejos de vigilancia, ejidatarios y productores, y ahí determinar en cuánto están dispuestos a vender el cítrico a los empacadores.



“Vamos a unificarnos y parar el corte. Hagámoslo no va a pasar nada. Vamos a echarle un poco más de agua a los frijoles y vamos a darle de comer a la familia, vamos a calar, vamos a conseguir mucho se los aseguro. Les aclaro esto es sin política, sin candidatos y sin nada, esto es una lucha de citricultores; de productores de limón; vamos a hermanarnos, vamos a demostrar a los empacadores que sí podemos”, concluyó.