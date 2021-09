En Martínez de la Torre, vacunan a pobladores de San Rafael que estaban rezagados

Durante la campaña de vacunación antiCOVID para personas de 18 a 29 años de años que inició este lunes en el municipio de Martínez de la Torre, se está inmunizando a ciudadanos de municipios circunvecinos.



Este lunes, ciudadanos que radican en el municipio de San Rafael, que no se habían aplicado ninguna dosis de la vacuna, acudieron a la sede de Martínez de la Torre para solicitar su inmunización.



A partir de este lunes y hasta el próximo jueves, en el municipio de Martínez de la Torre se aplica la vacuna para mayores de 18 años a 29 años y para rezagados del grupo etario de 40 a 49 años.



El alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín, acudió a Martínez de la Torre a constatar que sus coterráneos hayan sido atendidos.



Dijo que “sí es verdad” que los están vacunando y señaló que acudió a la sede de la escuela Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” ubicada en la colonia Independencia.



“Fui a corroborar que se estuviera vacunando a los sanrafalenses rezagados y me encontré que sí es verdad”.



Por lo que dijo que sólo así se podrá dar la vuelta a la emergencia sanitaria.



“Si eres de San Rafael y no has recibido ninguna vacuna ve (a Martínez de la Torre) y hazlo ya, vacúnate, por el bienestar personal, de la familia y de la comunidad”.